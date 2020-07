Le chantier de rénovation de l'Eurospace Center à Transinne va bon train

Hier mercredi, l'entreprise Interblocs de Libramont a fait part de ses avancées par rapport au sentier touristique d'un kilomètre, qui servira à relier plusieurs planètes et réalisé par l'entreprise Lambert Frères de Bastogne. Le béton luminescent d'Interblocs va donc capter la lumière du jour pour la restituer la nuit. Une première au niveau national. Le projet se réalise en plusieurs phases et la troisième a été entamée. Jean-Guy Delhaise, Administrateur-Délégué d'Interblocs nous en dit plus sur ce projet :

"On peut réaliser des aménagements qui sont de l'ordre du balisage, de la mobilité douce, et ensuite on peut réaliser des aménagements qui sont tout à fait esthétiques. Tout cela pour donner un éclairage, même si ici il faut faire attention, on n'éclaire pas, on balise et on ramène de la lumière.

C'est une première pour nous et nous en sommes très fiers. En toute humilité on peut être fiers de nous et je suis épaté par toute l'équipe qui m'encadre au quotidien."

