Le "Cer'futé", un pass pour découvrir la région de la grande forêt de Saint-Hubert

Si vous cherchez des bons plans touristiques dans la région de Libramont, Libin, Tellin et Saint-Hubert, sachez que le groupe d’action local, GAL Nov'Ardenne propose un pass " Cer'futé" , un pass qui offre des réductions dans plus de 25 attractions et restaurants de ces communes.

Le fonctionnement est simple, le visiteur se rend dans un bureau d'information touristique du territoire pour acheter le Cer'futé. En fonction de la durée de son séjour et de ses envies, il opte pour le Petit ou pour le Grand Cer'futé.

Le petit pass coûte 5 euros et le grand, 8 euros. Il se rend dans un des établissements partenaires, présente le Cer'futé à l'entrée et bénéficie de l'avantage offert. Les avantages sont divers et variés : un apéritif offert dans un restaurant, une remise de 15 % sur des achats à emporter, une réduction du prix d’entrée dans un musée, sur une location de vélo, etc. Le Cer'futé est nominatif et est valable 1 an à partir de la date d'achat.

Le principe, c'est aussi l'entraide. Dans cette région, quelques attractions phares comme l'Eurospace center, le musée Mudia ou le Fourneau Saint-Michel attirent des milliers de touristes. Avec le pass, et des suggestions de visites combinées, les visiteurs de ces lieux incontournables découvrent alors aussi des endroits moins connus mais qui valent le détour. Quatre combis thématiques sont suggérés : le combi’art, le combi’star, le combi’stoire et le combi’nature.

Plus d'infos sur le site www.cerfute.be