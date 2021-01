Le centre mémoriel de Rossignol devrait ouvrir cet été

A Rossignol-Tintigny, les travaux de construction du centre mémoriel dédié à la Bataille des Frontières d’août 1914, sont en route depuis plusieurs semaines.

Le musée, qui devrait ouvrir ses portes cet été, fait partie du projet Interreg Grande Région 2014-2020 " Land of Memory ", subsidié par l’Europe et d’autres partenaires comme le Commissariat général au Tourisme et la commune de Tintigny. Il sera en lien avec d'autres lieux de mémoire de la Grande Région.

Ce musée retracera donc la chronologie de la Bataille des Frontières et son contexte. Le 22 août 1914, le village de Rossignol comme d'autres villages de Gaume, a été témoin d’une des journées les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Des milliers de soldats ont été tués lors de cette bataille. Des civils ont également été fusillés par les Allemands.

Ce centre mémoriel se situera dans le parc du château de Rossignol. Au niveau de l’architecture, le bâtiment en ossature bois, sera semi-enterré et se fondra dans le paysage du parc.

Au niveau de la scénographie, le centre mémoriel comprendra quatre temps : l’introduction, le point-de-vue des soldats français et allemands, les civils et le temps de la paix. Grâce à des effets sonores et visuels, le visiteur sera plongé dans le récit de ces tragiques événements. Le dessinateur Palix a été mis à contribution pour un film d'animation à voir dans ce centre mémoriel.