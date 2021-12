"Le Centre de mon Monde" : Léglise et Vaux-sur-Sûre à la rencontre de leurs habitants

La vie dans nos villages a bien évolué. Les lotissements ont parfois poussé comme des champignons. Alors, pour créer ou recréer du lien entre les anciens et nouveaux habitants, pour mieux connaître le lieu où l’on vit, six communes du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier participent à un projet Leader co-financé par l’Europe et intitulé "le Centre de mon Monde". C’est le centre culturel de Habay qui coordonne le projet.

Il s’agit, dans un premier temps, de récolter toute une série d’anecdotes et d’histoires auprès des habitants de la commune. Et dans un deuxième temps, à partir de là, de créer une réalisation culturelle collective. Chaque commune décline le projet à sa façon.

A Léglise, par exemple, une caravane d’artistes, la caravane de Jeannette et Jeannot, a sillonné les différents villages pour récolter les divers témoignages. Ensuite, le 20 février prochain, les habitants de la commune seront invités à la salle communale de Mellier, pour écouter les conclusions de toutes ces rencontres. Le but sera ensuite de démarrer une création collective avec tous les habitants qui le souhaitent.

A Vaux-sur-Sure, cette étape de création collective est déjà en route. Sous la houlette de deux comédiens-metteurs en scène de la commune, Dominique Lambert et Miguel Lamoline, toute une série d’histoires ont été compilées pour aboutir à la rédaction de six scènes. Le spectacle final sera présenté le 29 mai 2022 à Bercheux. Le groupe de travail cherche encore de l’aide pour les décors ou pour jouer les "comédiens" d’un jour, pour aider à la mise en œuvre le jour J, etc.

Ajoutons que le projet "Centre de mon Monde" a déjà posé ses valises à Fauvillers, Martelange et Neufchâteau en 2018 et 2019.