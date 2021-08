Le centre de Hotton va changer de visage: un chantier colossal sur le point de débuter

À partir de ce lundi 9 août, des travaux de grande ampleur vont commencer à Hotton. Le cœur de la localité touristique va être littéralement métamorphosé. Au programme: la rénovation du pont et des rives de l'Ourthe, en 550 jours de chantier.

Aves ses nombreux commerces, établissements horeca et surtout l'Ourthe, le cœur de Hotton est très touristique mais jusqu'à présent, c'est aussi un grand carrefour routier. Le but de ce chantier est de créer davantage d'espaces pour les piétons et les vélos. “Le pont pour l’instant est fort large, et couvert en majeure partie par la voirie”, précise Gregory Raboni, le chef de projet du chantier. “Ici, on aura une réduction de voirie et une réflexion complète sur l’ouvrage d’art. Une réduction de voirie, cela veut dire qu’on laisse plus de place aux modes doux, donc les piétons et les cyclistes. Nous avons également prévu l’aménagement des abords avec des gradins et des zones qui vont s’avancer au-dessus de l’Ourthe et qui rendront aussi plus agréable la promenade au centre de Hotton”.

Hotton-plage

Grâce à ces aménagements, la rivière sera plus accessible, ce qui apportera un attrait majeur pour les touristes. “Il y a une plage verte au pied de l’église, c’est quand-même assez unique”, se réjouit Jacques Chaplier, le bourgmestre de Hotton. “À côté de ça, il y a un autre espace vert de 6 hectares et au total on n’est pas loin d’1 km de prairies en bord de rivière. Je pense que c’est vraiment un des axes de développement de Hotton dans le sens où on peut envisager de travailler sur le concept "Hotton-plage" ou "Waalse kust" pour les néerlandophones”.

Ce chantier représente un budget de 3 millions 200 000 euros.

La circulation modifiée durant le chantier

Durant ces travaux, la vitesse sera limitée à 30km/h. L'accès au pont ne se fera que par l'axe principal, la N86 Marche-Barvaux (et inversement). Plusieurs rues seront à sens unique (sauf pour les vélos), et un feu tricolore règlera le passage sur le pont, dans les deux sens. Pour les poids lourds, la traversée de Hotton sera interdite, sauf desserte locale. Des déviations seront mises en place à partir de Marche-en-Famenne, Barvaux, La Roche et Rendeux. Enfin, les commerces, cafés, restaurants et services restent ouverts et accessibles durant toute la durée du chantier.

Pour plus d'infos sur ces travaux, vous pouvez consulter la page Facebook "À Hotton, on crée des ponts". Un numéro d'appel est aussi à votre disposition du lundi au jeudi de 8h à 16h30: le 084/36 00 10.