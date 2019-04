Le cdH luxembourgeois a enfin présenté ses listes pour le scrutin fédéral et régional du 26 mai prochain.

Et dans un contexte particulier, une semaine après l'inculpation du député-bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, soupçonné de fraude électorale lors des élections communales. La liste régionale sera tirée par le ministre wallon René Collin.

Au fédéral, c'est l'actuel député wallon et bourgmestre d'Attert, Josy Arens, qui emmènera la liste.

Josy Arens qui a déjà siégé près de 20 ans comme Député Fédéral avant de rejoindre, en 2014, le Parlement Wallon. Josy Arens qui estime que le travail a cet échelon ne manque pas :

"Je pense à ce qui se passe au niveau du climat, mais aussi à la justice, il y a un besoin criant de moyens pour pouvoir fonctionner correctement. Et en Province de Luxembourg nous sommes éloignés de Bruxelles, nous devons nous battre à tous les niveaux, pour faire respecter nos spécificités. Et je suis heureux de pouvoir mener cette belle liste."

Derrière Josy Arens, c'est la Députée Provinciale Marie-Eve Hannard qui est deuxième, et la Bourgmestre de Rouvroy, Carmen Ramlot, première suppléante.

Pressenti dans un premier temps au Fédéral, René Collin sera donc tête de liste à la Région :

"J'ai toujours dit que j'étais disponible à la fois pour le fédéral et le régional. Ce qui m'importe c'est de travailler dans l'intérêt de la province, d'être au coeur de l'action, et finalement on me demande de conduire la liste à la région, la continuité de mon travail comme ministre, et puis aussi l'occasion de porter le bilan de mon travail pendant cinq ans."

A la deuxième place à la Région, l'actuelle Députée Fédérale arlonaise, Anne-Catherine Goffinet et l'Echevine de Bastogne Coralie Bonnet à la première suppléance. Rappelons que à l'Europe, Benoît Lutgen sera tête de liste.