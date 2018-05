Le cdH à Bastogne: présentation des candidats

Le CDH a présenté ses candidats, hier mardi 15 mai, pour les élections provinciales dans l’arrondissement de Bastogne. C’est le Député Provincial Bernard Moinet qui mènera la liste devant la conseillère communale de Gouvy et ancienne conseillère provinciale, Véronique Léonard. On trouve encore en cinquième position le Bourgmestre et conseiller provincial de Vielsalm, Elie Deblire. Enfin, c’est la conseillère communale de Bastogne, Coralie Bonnet qui pousse la liste.