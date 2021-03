Le bus des orphelins, une opération des élèves de l'Athénée Royal Nestor Outer de Virton

Le bus des orphelins, c'est l'opération menée par des élèves de 3ème et 4ème technique de l'Athénée Royal Nestor Outer de Virton. Des élèves qui, hier et avant-hier, ont empaqueté les objets récoltés à destination du Maroc. Les colis passent de mains en mains pour remplir le bus des orphelins, un bus qui va rejoindre un orphelinat du sud du Maroc, comme l'explique Mohamed Abbas, l'un des instigateurs du projet :

"L'idée était d'acheter un vieux bus et de le remplir de jouets, de vêtements, de matériel scolaire pour une association qui compte un peu plus de 600 enfants orphelins qui se trouvent aux portes du Sahara. Le bus sera acheminé par moi-même, et tout sera offert à l'association, afin que l'on puisse transporter les enfants, louer le bus, et financer l'association pour lui donner un peu d'indépendance."

Et grâce à l'implication des élèves, le chargement est conséquent. Et leur professeur de Français, Leslie Bouillon, veut encore aller plus loin :

"Si les conditions sanitaires le permettent, nous partirons l'année prochaine à Pâques, en voyage humanitaire, et les élèves auront l'occasion de donner un coup de main. Le but est qu'ils se rendent compte des difficultés sur place, mais aussi qu'ils puissent voir où leurs efforts ont fait fruit."

Une nouvelle expérience enrichissante qui les conduira sur un autre continent.