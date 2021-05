Le Bourgmestre de Saint-Hubert, Jean-Luc Henneaux démissionnera fin de cette année

Et une démission de plus chez les mandataires politiques de la Province de Luxembourg. Ce vendredi, c’est Jean-Luc Henneaux, le Bourgmestre de Saint-Hubert, qui annonce son départ à la fin de l’année. La vie communale, Jean-Luc Henneaux la connaît et la pratique depuis longtemps, d'abord, comme receveur régional et aujourd’hui Directeur Financier de la commune voisine de la sienne, Libin. Comme élu, depuis 1994, Jean-Luc Henneaux a tout connu : conseiller communal et échevin de la majorité, conseiller de la minorité. En 2012, il devient Bourgmestre et repart pour un nouveau mandat aux communales de 2018. Jean-Luc Henneaux aura bientôt 60 ans et dit aujourd’hui vouloir retrouver une vie plus paisible et familiale. Il y a , chez lui , commune une certaine lassitude , la charge sur les communes et sur les Bourgmestres est de plus en plus lourde. Et , l’un des meilleurs exemples, c’est toutes mesures que les Bourgmestres ont dû faire respecter depuis le début de la crise Covid !

Il est prématuré de dire qui sera le successeur. de Jean-Luc Henneaux. Mais le deuxième score sur la liste Cap c’est André Adam qui a démissionné du conseil communal pour devenir Président du CPAS. Dès lors, ce devrait être un homonyme de Jean-Luc, l’Echevin Pierre Henneaux qui début janvier 2022 prêtera serment comme nouveau Bourgmestre de Saint-Hubert.