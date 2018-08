Le bourgmestre de Houffalize Marc Caprasse, vient de compléter sa liste

Elle s'intitule "Gestion & Service" et compte 17 candidats. Mise à part le bourgmestre, on retrouve d'autres membres du conseil comme Marc Knoden, Philippe Cara, Catherine Fetten, Josette Deville ou encore José Guillaume.

Comme autre visage, citons Catherine Crins, Sabine Colla, Marc Demasy, et selon Marc Caprasse, tous défendent les mêmes idées et ne se présentent pas contre quelqu’un ou contre un projet, mais pour leur commune et tous ses citoyens.

Les anciens candidats et les nouveaux veulent défendre les valeurs rurales.