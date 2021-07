Le boom immobilier se poursuit, la province de Luxembourg enregistre la plus forte augmentation

"La surchauffe de l’immobilier se poursuit, on enregistre un nombre record de transactions", voici en quelques mots ce qui peut résumer le constat des notaires. Ils n’ont jamais vu un marché aussi nerveux poussé par des taux d’intérêt bas et une envie croissante d’achat d’un bien immobilier. Les prix et la demande augmentent depuis cinq ans. La crise du covid accentue cette tendance. La province de Luxembourg est celle qui enregistre la plus forte augmentation des prix : en moyenne, 25% de plus en cinq ans pour une maison.

En Gaume aussi la pression augmente

Après l’Ardenne et ses destinations touristiques prisées par les néerlandophones, c’est au tour de la Gaume de connaître une pression immobilière de plus en plus importante. "Ce sont des citadins lassés de la ville, des frontaliers qui, grâce au télétravail peuvent se permettent d’habiter plus loin de leur travail, et des Gaumais amoureux de leur région qui achètent" explique Myriam Semes, agent immobilier dans la région de Virton.

"C’est de plus en plus spectaculaire. Avant, on disait que le premier mois comptait, maintenant c’est la première semaine. On a environ 900 personnes inscrites dans notre base de données en attente d’achat d’une maison". Evidemment, cette demande très forte entraîne l’augmentation des prix. "On voit une augmentation de 5 à 20% en une année. On a déjà constaté des plus-values de 20% sur des maisons achetées l’année passée et revendues cette année".