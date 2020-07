Le beurre de la Ferme Paquay de Wéris consacré meilleur beurre de la Province de Luxembourg

Depuis 2016, la Province de Liège organise un concours du beurre et le challenge interprovincial dans le cadre de la Foire agricole de Battice. Et pour la première fois, la Province de Luxembourg a organisé le 17 juin, le concours du meilleur beurre de ferme. Et c’était, ce vendredi, la remise des prix. Elle aurait dû avoir lieu dans le cadre de la Foire de Libramont mais c'est l'Enclos des Frênes à Sainte-Ode qui a accueilli la crémonie. Douze beurres luxembourgeois étaient en lice sur les 18 que compte la Province. " C’est dire le succès de cette première organisation " a relevé le Député Provincial à l’Agriculture Bernard Moinet ! Le Président du Jury, Jacques Lemoine a rappelé les différents critères comme la présentation, l’absence de défauts, la tartinabilité ou l’odeur et l’arôme. Et d’ajouter que, bien que issus de milieux différents, tous les membres du jury étaient unanimes sur la qualité des différents beurres présentés. Au terme du concours, c’est le beurre de la Ferme " Aux saveurs des dolmens " à Wéris qui remporté le premier prix … Bernadette Paquay a toujours fabriqué du beurre pour sa famille mais ce n’est qu’il y a dix ans, quand la ferme s’est diversifiée dans la fabrication de fromages, glaces et yaourt, qu’elle a commencé à commercialiser le beurre … Mais Bernadette n’est pas femme à se mettre en avant et les organisateurs ont dû insister pour qu’elle présente son beurre au concours provincial. La recette de sons succès, un produit le plus constant possible avec des vaches nourries à l’herbe des prairies de Famenne ! Quant au mari de Bernadette, Freddy Paquet, il insiste sur le fait que " derrière Bernadette, c’est le travail de toute la famille. Notre fils Frédéric et son épouse Hélène et nous deux… " En deuxième position, le beurre de la Ferme de la Vallée à Rendeux. Et ça fait là plus de 50 ans, que l’on produit du beurre dans la famille Désert. " Ma belle-mère l’a fait pendant des années avant moi ", confesse Marie-France. Comme Bernadette Paquet, elle constate un regain d’intérêt pour le beurre, ces dernières années." Mais la moyenne d’âge des clients reste élevée… Il faudrait persuader les jeunes générations de revenir vers le beurre ! ", conclut Marie-France. Le podium du concours est complété par la Ferme Bellevaux de Curfoz mais la quatrième place est aussi importante parce que qualificative pour le concours interprovincial et elle va à la Ferme de Ronchery et la famille Lambot-Thiry à Sohier. Mais les organisateurs ont voulu mettre à l’honneur tous les participants comme la ferme du Bel Ozo à Izier, la Ferme Renaud à Bourdon, la Ferme Rob à Marche-en-Famenne, la Ferme Nicolas à Manhay, la Ferme Bodelet à Aix-sur-Cloie, la Ferme Bellevue à Robelmont, la Ferme Keirse à Sainte-Ode et la Ferme Thiry de Sohier. La Foire de Battice n’aura pas lieu et dès lors c’est fin septembre que la finale du concours interprovincial du beurre, à Harzé en Province de Liège.