Le Bastogne War Museum connaît un succès énorme, et s'agrandit

700.000 visiteurs depuis l'ouverture en 2014. Le Bastogne War Museum connaît un succès énorme. Mais ce musée consacré à la seconde guerre mondiale veut partir à la conquête de nouveaux publics et va s'agrandir. 7.800.000 euros sont investis dont plus de 6.000.000 obtenus auprès de l'Europe via le Feder. Alors en quoi vont consister les travaux qui débutent ?

Dans deux ans il y aura une salle polyvalente de 1000 m² qui pourra accueillir jusqu'à 600 personnes pour des conférences par exemple, mais surtout des expositions temporaires de haut niveau. L'accueil du site sera revu et agrandi. Caroline Martin Architecte de la société SIA :

"Un accueil plus grand pour les personnes âgées notamment, et les groupes scolaires. Pouvoir les rassembler à un endroit et donner des directives."



Trop peu de jeunes fréquentent encore aujourd'hui le BWM. On va y créer un espace citoyenneté pour l'accueil des écoles, précise Benoit Lutgen, le bourgmestre :

"Des infrastructures adaptées pour le public scolaire, et l'accompagnement pédagogique."



Il y a aussi place pour le patrimoine historique de la 2ème guerre mondiale. Il convient aussi de profiter de l'attrait des Américains pour Bastogne; plus d'un visiteur sur 5. Fabian Collard DG du groupe Idleux AIVE :

"C'est énorme, on a ça nulle part ailleurs en Belgique, ce qui fait de Bastogne la 2ème ville la plus visitée par les Américains, après Bruxelles. Donc on doit capitaliser sur cet élément, pour également établir des liens commerciaux avec les USA."

Un centre d'entreprise américano-belge sera créé à Bastogne Barracks, lieu symbolique qui abrite la cave du Nuts de Mc Auliffe.

Le parking du Bastogne War Museum sera également réaménagé pour y créer notamment une centaine de places supplémentaires.