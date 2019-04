Le Bastogne War Museum accueille "Art et liberté. Du mur de Berlin au street art"

En attendant les commémorations du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes, le Bastogne War Museum accueille une nouvelle exposition intitulée "Art et liberté. Du mur de Berlin au street art"

En 1989, un vent nouveau souffle sur l’Allemagne. Le 9 novembre de cette année, le mur de Berlin s’effondre et annonce la réunification du pays.

Près de 30 ans après les faits et à l’initiative de la Ville de Bastogne, 30 fragments de ce mur transformés en oeuvres artistiques avant et après la chute sont visibles au Bastogne War Museum. Mathieu Billa au micro de Nicolas Lefèvre...

Exposition gratuite à découvrir jusqu'au 5 janvier 2020