Le Bastogne War Museum a accueilli 107.000 visiteurs en 2021

Avec cette météo maussade, les activités en intérieur ont la cote durant ces vacances de Noël.

Dans la Nut’s city, le Bastogne War Museum, musée dédié à la seconde guerre mondiale et à la Bataille des Ardennes attire beaucoup de monde en ce moment, comme le confirme François Collard, chargé de la communication au musée : " On est très heureux du nombre de visiteurs qu’on accueille, principalement des familles qui sont en villégiature pour le moment, des personnes qui viennent des Pays-Bas, de Flandre, etc. Les chiffres sont en effet assez intéressants, on a entre 400 et 450 visiteurs par jour ".

Une belle fréquentation qui confirme la tendance de l’année 2021 : " On a passé les 107.000 visiteurs en 2021. Par rapport à 2020, on n’a pas eu un jour de fermeture obligatoire due aux restrictions COVID, on a donc augmenté la fréquentation de 40% ", se réjouit François Collard.

Ce dernier souligne aussi le fait que le tourisme de proximité est toujours bien présent. 70% des visiteurs viennent de Belgique. Sur les premières marches du podium, on retrouve la province de Luxembourg puis celle d’Anvers.

Dans le public étranger, la moitié vient des Pays-Bas, 20% des Etats-Unis.