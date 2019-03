Lacuisine: organisation d'un stage climat pour les jeunes, par le CNCD-11.11.11

Les jeunes plus mobilisés que jamais pour le climat, font pression sur les politiques. Ils veulent aussi pousser la réflexion sur le sujet. Pour répondre à une sollicitation récente de ces jeunes, le CNCD-11.11.11 a relevé le défi d’organiser un stage intensif de rencontres et de réflexion pendant les vacances de Pâques, à Lacuisine, près de Florenville. Patrick Besure, du CNCD 11. 11.11 nous rappelle l'importance de se poser les bonnes questions...

Stage qui aura lieu du mardi 9 avril à 18h00 au vendredi 12 avril à 13h00 et c'est gratuit. Pour le grand public, une Soirée-débat est organisée le mercredi 10 avril. Plus d'infos sur la page facebook jeunes et climat.

Divers partenaires participent également : la Bibliothèque de Florenville , Change le Monde, Natagora, CAGL, la Maison des Jeunes de Florenville et de Chiny, le Centre Culturel du Beau Canton, avec l’appui de la Cellule Développement durable de la Province de Luxembourg.