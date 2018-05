Pour lutter contre les excès de vitesse, la zone de police de Gaume vient d'investir dans un nouveau radar laser appelé NK7. Un radar nouvelle génération qui ne déclenche plus de flash lors d'un excès de vitesse, grâce à sa technologie infra rouge. Plus discret donc, surtout qu'il peut être placé à bord d'une voiture, sur un trépied ou sur une poubelle.

Ce radar viendra compléter le dispositif des radars fixes dans les mâts. Enfin, un autre type de radar, un lidar est mis à disposition par l'Agence wallonne pour la Sécurité routière et pour une période de huit semaines. Il va circuler à partir d'aujourd'hui même, dans les différentes communes de Gaume. En bref, il faudra lever le pied. Jean-Yves Schul, commissaire divisionnaire de la zone de police de Gaume nous explique que sanctionner semble incontournable...