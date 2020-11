La ZAD d'Arlon a un an, la forêt toujours occupée par des militants écologistes

Ils disent avoir été déçus des marches pour le climat. Ils ont, du coup, décidé de lutter autrement pour sauver l'environnement. Depuis un an, des militants écologistes se sont installés avec leur tente dans une forêt d'Arlon, sur le site de l'ancienne sablière de Schoppach, pour s’opposer au projet de construction d'un zoning à cet endroit. Ce coin de nature riche en biodiversité, c'est devenu leur " zone à défendre ", une ZAD. C'est pour cela qu'on les appelle des zadistes. Au fil du temps, ils se sont appropriés les lieux et ont construit des cabanes.

Un an plus tard , ils sont toujours là, ils occupent toujours illégalement ce terrain qui appartient à l’intercommunale de développement économique, Idélux. Ils ont choisi Arlon comme ils auraient pu choisir un autre endroit, " ça aurait pu être ailleurs car chaque bout de nature est à défendre, il s’agissait de pouvoir lancer quelque chose quelque part afin que les gens puissent se rendre compte qu’il y avait d’autres manières de lutter que les marches climat qui ont duré pendant un an sans aucune réaction positive de la part du gouvernement. On peut aller défendre l’Amazonie, etc mais déjà chez nous, déjà ici, il y a des espèces en voie de disparition, il y a la plupart de la nature qui est en train de se faire bétonner, on doit réagir, on doit résister face à ça. Cette forêt ne sera pas bétonnée tant que nous serons présents ici. Le mouvement ne faiblit pas, il y a toujours du passage, toujours des gens qui occupent la forêt ici, cette ZAD, elle tient et elle va tenir dans le temps ", s’enthousiasme Camille, présent à la ZAD depuis le début.

Durant cette année d’occupation, hormis pendant le confinement, la ZAD a été un endroit de rencontres avec l’extérieur : " On a eu des gens venant de toute la Belgique, c’était impressionnant…et même si on ne les revoit plus après, les gens repartent chez eux avec des déclics, des changements de perspective sur le monde qui nous entoure… C’est d’ailleurs notre plus grande réussite : la quantité de rencontres qui ont pu être faites. "

Expulsion toujours à l’ordre du jour

Si les zadistes ont pu s’attirer la sympathie de certains, ils ont aussi été, à plusieurs reprises, pointés du doigt pour des actes de vandalisme comme le condamne le bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus : " Ce que je ne peux pas accepter, ce sont tous les graffitis , quand on abime du patrimoine, c’est inacceptable, et je pense au site de Saint-Martin où il y a eu des tags. Il y a également eu des agressions vis-à-vis des forces de l’ordre, tout cela n’est pas acceptable dans un Etat de droit ".

Le bourgmestre arlonais qui rappelle que leur expulsion est toujours à l’ordre du jour mais qu'il faut du renfort policier, cela n'étant pas évident en pleine crise sanitaire. " Nous avons besoin de l’appui du Fédéral mais cela n’a pas encore été possible pour l’instant. Cela n’enlève pas notre volonté et celle d’Idélux que les droits démocratiques, que le respect du droit de propriété soient recadrés, et on finira par les expulser. Sauf s’ils finissent par comprendre que cet endroit est très bien conçu par accueillir des petites et moyennes entreprises respectueuses de l’environnement avec des prescriptions urbanistiques très strictes, etc… C’est dommage qu’on ne puisse pas avoir un dialogue constructif avec eux ", termine le bourgmestre.