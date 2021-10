La "Warning Box" à Bertrix pour dissuader les piétons et cyclistes de franchir un passage à niveau lorsque les barrières sont fermées

Ces dernières années, Infrabel multiplie les campagnes de sensibilisation autour des passages à niveau et de leur franchissement lorsque les barrières sont abaissées. Chaque année, il y a une cinquantaine d'accidents dont dix sont mortels ! Infrabel veut notamment sensibiliser les usagers dits faibles, piétons et cyclistes. Jusqu'à fin novembre, le passage à niveau situé à proximité de la gare de Bertrix est équipé du projet-pilote de warning-box. Une fois les barrières du passage à niveau fermées, si un pied ou une roue passe devant ces barrières, le dispositif s'enclenche. Pour Jessica Nibelle, la sensibilisation des piétons et cyclistes est primordiale : " S’ils ont l’impression de pouvoir slalomer et d’avoir encore quelques secondes pour passer d’un côté à l’autre, ce n’est pas le cas ! Les trains roulent très vite et on ne le voit qu’à la dernière minute. Donc vraiment lorsque les barrières sont fermées, stop, on ne passe pas !" Avant Bertrix, le système a été testé en Brabant Wallon et à Namur et les premiers résultats sont encourageants comme le confirme Vincent Godeau, conseiller sécurité chez Infrabel " On remarque que le système permet quand même de dissuader une partie significative des usagers qui commettent une infraction. Après évaluation de l’expérience-pilote, on pourrait installer le système à d’autres passages à niveau ! " Et à Bertrix, on peut dire que la " warning box " revient en Luxembourg, puisque c’est un membre du personnel d’Infrabel à Arlon qui l’a imaginé !