La Wallonie vole au secours du LEC à Libramont

Le LEC ou Libramont Exhibition & Congress, c’est l’ambitieux projet concrétisé en 2012 par les organisateurs de la Foire Agricole de Libramont. Un bâtiment pour accueillir le célèbre événement libramontois mais aussi d’autres activités. Il a été construit en un temps record, entre deux éditions de la Foire avant d'être au cœur d’un conflit entre les organisateurs de la Foire et l’entreprise générale de construction Franki. Des travaux contestés, jugés non conformes, au point que la finition du LEC a été réalisée sans Franki ! Mais l’entreprise réclamait des factures impayées pour 8 millions € ! En décembre dernier, le Tribunal de l’Entreprise de Neufchâteau condamnait le LEC à payer 3.800.000 € plus les intérêts à Franki ! Depuis ce jugement, le dialogue a repris entre les deux parties mais aussi avec un troisième interlocuteur… la Région Wallonne. Et ce jeudi, le Ministre Wallon de l’Economie et de l’Agriculture, Willy Borsus a annoncé la conclusion d'un accord. Afin d’assurer une structure stable du Libramont Exhibition & Congress (LEC) et de pérenniser notamment les activités liées à la Foire de Libramont, explique le Ministre dans un communiqué, le Gouvernement de Wallonie a décidé de devenir actionnaire du LEC à hauteur de 75 %, au travers de son outil financier la SOGEPA (société de gestion et de participation). Cet accord règle le litige avec la société Franki. De plus, 500.000€ seront aussi consacrés à des travaux de rénovation et de réparation du bâtiment. Le LEC sera transformé en société immobilière pure et percevra un loyer annuel. La nouvelle intervention en capital de la Wallonie dans le LEC permet de sécuriser l’avenir du site, de la Foire et du pôle rural de Libramont, conclut Willy Borsus.

Les organisateurs de la Foire de Libramont se voient ainsi tiré une belle épine du pied mais ils sont, en revanche, dans l’expectative, compte tenu de la crise du Coronavirus et du confinement, quant à l’organisation de la foire 2020, qui doit avoir lieu du 24 au 27 juillet. Il reste quatre mois et les organisateurs veulent, pour l’heure, rester optimistes !