La Ville de Marche consulte en ce moment sa population via une plate-forme numérique et sur un projet bien précis : la couverture de la Place aux Foires. Plusieurs bureaux d'architectes y ont réfléchi et tout le monde peut donner son avis.

L'adresse de la plate-forme pour découvrir les projets et voter est la suivante : jeparticipe.marche.be