La Ville de Bastogne se dotera prochainement d'un nouveau pôle culturel

C'est l'ensemble formé par l'espace 23, le Musée en Piconrue et l'aile Van Geluwe qui vont être totalement réaménagés et modernisés pour plus de 6 millions d'euros. Chaque acteur culturel aura son propre espace, sans compter les 1.500m² supplémentaires qui vont être créés, en plus des 6.000 existants. La phase 1 des travaux devrait débuter en 2019, la suite en 2020. Fabian Lafontaine, Echevin de la Culture, évoque ce projet ambitieux...