La vague de chaleur de ces derniers jours a un impact sur les cours d'eau. Le niveau de l'eau de l'Ourthe et du Viroin, en Province de Namur, a drastiquement baissé ces derniers jours. Sur l'Ourthe, on ne circule déjà plus qu'entre Maboge et La Roche-en-Ardenne et sans doute plus pour très longtemps.

Sur la Lesse et sur la Semois, s'il ne pleut pas rapidement, l'interdiction de circuler devrait aussi être décrêtée.