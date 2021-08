La troisième édition de "Statues en Marche" a rassemblé 30.000 visiteurs sur le week-end

La troisième édition de Statues en Marche s’est refermée dimanche soir à Marche-en-Famenne sur une fréquentation de 30.000 visiteurs, ont annoncé les organisateurs en fin de journée. Présenté comme l’un des plus grands rassemblements de statues vivantes au monde, Statues en Marche revenait ce week-end à Marche-en-Famenne pour une troisième édition conditionnée par les restrictions sanitaires.

Seuls 15.000 visiteurs par jour étaient admis sur réservation dans le périmètre de l’événement, alors que la précédente édition en 2019 en avait totalisé près de 60.000.

"Continuer à faire vivre l’événement"

Si la première journée s’est refermée sur une fréquentation de l’ordre de 12.000 visiteurs, le dimanche affichait complet. "On nous a même permis d’augmenter quelque peu la capacité d’accueil. Sur les deux jours, on atteint les 30.000 visiteurs", souligne Cédric Monnoye, de l’asbl "C’est tout com", en charge de l’organisation.

Une centaine d’artistes ont pris part à l’événement, dont les organisateurs envisagent déjà la prochaine édition à Marche. "L’objectif en se mobilisant pour organiser cette édition malgré des conditions difficiles était de continuer à faire vivre l’événement", poursuit Cédric Monnoye. "Nous serons de nouveau là l’année prochaine. On espère revenir dans des dates plus traditionnelles, autour du 21 juillet."