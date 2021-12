La subvention des 44 communes luxembourgeois pour TV Lux revue à la baisse pour 2021

TV Lux, le média de proximité de la Province de Luxembourg, reçoit des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi de la Province de Luxembourg et, via l’intercommunale Sofilux, de la part des 44 communes luxembourgeoises. En 2019, TV Lux fait face à des difficultés financières, et ses dirigeants réussissent à obtenir avec l’accord des quatre Présidents des principaux partis provinciaux, une augmentation de l’intervention des communes. Pour 2020, cette intervention est donc passée de 1,5€ par habitant à 2,5€. D'aucuns ont parlé d'un accord sur trois ans, mais chez Sofilux, on parle d'une aide exceptionnelle ". Et que pour les années suivantes, il fallait, une analyse financière et une présentation des comptes de Tv Lux. En octobre dernier, le Conseil d’Administration de Sofilux proposait de donner 2€ par habitant cette année, "compte-tenu des réserves financières dont TV Lux dispose." Les uns après les autres, les conseils communaux ont délibéré sur l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale. Et ce jeudi soir, c'est avec 88% de votes favorables que l’assemblée en visioconférence a entériné cette décision. Pour TV Lux c’est un manque à gagner de 145.000 € s par rapport aux subventions reçues l'an passé… Pour le Directeur de TV Lux François Jongen, " les réserves, elles permettent non seulement de faciliter la trésorerie mais également d’investir dans le matériel. Ce qui me dérange c’est qu’ici on change les règles et le montant en cours d’exercice ! " François Jongen va plaider pour, qu’à l’avenir, une convention lie TV Lux et Sofilux, où s’inscriraient les attentes des communes envers TV Lux mais également les engagements financiers de Sofilux à l’égard de TV Lux. " Du côté de Sofilux, le Président Michel Mullens explique que " l’analyse des finances de TV Lux démontre que cette diminution de la subvention ne devrait pas être catastrophique pour les finances de TV Lux. Nous sommes d’accord pour aider mais pas à n’importe quel prix ! Nous avons une responsabilité devant les associés communaux." Michel Mullens ne ferme pas le porte pour le futur. Un retour à 2,5€ par habitant est possible en 2022, mais ce sera en fonction de l’analyse des finances de TV Lux…