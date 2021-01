La start-up ATB Therapeutics développe une molécule anticancer dans le zoning d'Aye

La start-up ATB Therapeutics a mis au point une thérapie ciblée où une molécule, créée à base de plantes dans les laboratoires, attaquerait uniquement les cellules cancéreuses et non les cellules saines.

"Nous sommes une société qui a démarré sur base d'une idée, et partis de zéro. On a dessiné une nouvelle molécule pour la thérapie ciblée du cancer. L'idée est d'amener de manière très spécifique, une molécule toxique vers une cellule cancéreuse, pour traiter le cancer. Donc, on a identifié dans le marché, qui est un marché très porteur au niveau de la thérapie ciblée, certaines molécules pour lesquelles il y a encore moyen d'améliorer la fenêtre thérapeutique pour le bénéfice du patient, explique Bertrand Magy, CEO et co-fondateur d'ATB Therapeutics. C'est comme cela que nous avons eu l'idée de développer les ATB dans nos locaux."

L'équipe en place sur le zoning d'Aye (Marche-en-Famenne) espère que le traitement sera accepté et sur le marché d'ici à dix ans.