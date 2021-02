La société aubangeoise "Ecore" est pointée du doigt en matière environnementale

Où en est la situation de la société aubangeoise "Ecore" en matière environnementale ? C'est la question que se posent certains riverains du site de cette entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux, dans le zoning industriel d'Aubange. Cause principale, un broyeur à métaux qui serait à la base de ces nuisances. Le broyeur est pointé du doigt par l'association citoyenne "Cades" qui estime qu'il est la cause de sérieuses pollutions. L'administrateur de "Cades", Gérard Schmidt, rappelle les revendications du groupe :

"Ce que Cades demande, c'est que cette société respecte son permis, et les normes d'émission. Que toutes les analyses soient rendues publiques et qu'il y ait des études qui soient réalisées, notamment des études de sol, puisqu'il y a un risque de pollution du sol."

Avec tout près de là, un site de captage de la Société Wallonne de Distribution d'Eau. En réponse, "Ecore" se contente d'un communiqué de presse et estime être en règle en matière environnementale. La commune, elle, reste attentive au dossier, et le bourgmestre, François Kinard, a autorisé l'installation de capteurs près du site d'Ecore :

"Ecore est dans l'obligation de mener des analyses, notamment pour les rejets atmosphériques, en dehors du site, et notamment mettre trois sondes, pour ces analyses atmosphériques. Ils nous ont donné trois zones, et on essaie de trouver des terrains qui pourraient être mis à disposition pour pouvoir réaliser cette étude."