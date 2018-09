La Roche-en-Ardenne: une deuxième liste baptisée "Vision@venir"

Elections communales à La Roche-en-Ardenne, on a longtemps cru qu'il n'y aurait qu'une seule liste. Mais deux conseillers de l'actuelle minorité, Christiane Collinet et Roger Perreaux ont abouti dans leur projet de construire une deuxième liste baptisée : "Vision@venir" . Outre les deux conseillers sortants, on trouve sur la liste Vision@venir, Anne Smolders qui fut conseillère avant 2012 et deux autres candidats ayant tâté de la politique. Les autres sont tous des néophytes avec des priorités bien établies comme nous l'explique Christiane Collinet...