La Roche-en-Ardenne : taxe de séjour journalière pour les touristes

En raison de la crise sanitaire, vous êtes nombreux à privilégier des vacances en Belgique. Pour faire face aux différents coûts engendrés par les touristes, les communes touristiques perçoivent des taxes de séjour de la part des vacanciers.

A La Roche-en-Ardenne, le collège communal a décidé de changer son règlement en la matière. On va passer d'une taxe de séjour forfaitaire à une taxe d'un euro par jour, par personne (pour les plus de 12 ans). Le point est à l'ordre du jour du prochain conseil communal, le 29 décembre. Pour le collège communal de La Roche-en-Ardenne, le nouveau système permettra une participation plus juste des touristes, une contribution qui correspondra davantage à la réalité, comme le précise Dominique Gillard, bourgmestre faisant fonction : "Il s’est avéré que le nombre de touristes qui occupaient les lieux d’hébergement était nettement supérieur à ce que le forfait réclamait. Donc ici, on revient tout simplement à une situation objective où le touriste paiera sa contribution au fonctionnement de la commune d’une manière juste en fonction du nombre de nuitées qu’il passe effectivement dans l’hébergement touristique concerné."

Et cela ne concerne pas que les campings mais tous les types d’hébergement (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,…), Dominique Gillard rappelle que c'est un retour à un système qui existait déjà auparavant, le système forfaitaire ayant été décidé il y a une dizaine d’années pour des raisons de simplification administrative.

Craintes chez certains gestionnaires de camping

Du côté des propriétaires de camping, certains ont des inquiétudes par rapport à ce changement. En cette période de crise, c’est compliqué pour eux de changer les tarifs. " C’est surtout pour les caravanes que l’on dit saisonnières, les gens qui payaient 75 euros pour l’ensemble de l’année, vont peut-être devoir payer 150 euros ou 200 euros en fonction du nombre de personnes et de nuits. Et là, ce n’est pas possible… Pour un couple de pensionnés, par exemple, qui ne sait plus partir 15 jours en France ou en Tunisie, et qui revient dans nos campings depuis cette année, parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, ça va être difficile à gérer par rapport à nos tarifs. Ça ne va pas être facile de leur annoncer la nouvelle", regrette Dominique Perin, propriétaire du camping du Pouhou.

Et de craindre que certains touristes ne choisissent d’autres campings dans des communes voisines où les tarifs seraient plus avantageux.

Si le point est approuvé et le système adopté, il fera l’objet d’une analyse après quelques mois.

