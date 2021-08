La Roche-en-Ardenne : sauvegarde des archives du CPAS après les inondations

Ce jeudi, Vincent Pirlot, chef de service aux archives de l'Etat à Arlon était sur place avec son équipe pour sauver les pièces qui pouvaient encore l'être. Des ouvriers communaux ont également aidé à évacuer les archives des bâtiments qui ont été complètement inondés. " Nos locaux sont en bordure d’Ourthe, et les caves, où se trouvent les archives, ont été inondées jusqu’au plafond. Heureusement les pièces importantes sont dans mon bureau. De plus, il y a deux ans, j’avais fait transférer la majorité des documents aux archives de l’Etat, donc ceux-là sont sauvés. Ce sont la comptabilité et les archives récentes qui ont été noyées. ", explique Véronique Coutereels-Gillotaux, directrice générale du CPAS.

Trois semaines après les intempéries, il était temps d’intervenir car les cartons d'archives commençaient à moisir. La plupart des documents sont d’ailleurs irrécupérables. " Notre travail consiste à trier tous ces documents, voir ce qui doit absolument être conservé, c’est-à-dire à peu près un centième, et ce qui va être jeté, après vérification ", précise Vincent Pirlot. " Pour les documents qui doivent être sauvegardés ( les documents très récents ou les registres de délibérations) , ils ont déjà été amenés aux archives de l’Etat et on les sèche manuellement en mettant un buvard entre chaque page. Cela représente environ 1000 buvards. Et là, on va pouvoir récupérer une partie importante de l’information. En sachant que sur certains pages, l’encre aura peut-être coulé et là l’information sera perdue", ajoute-t-il.

A noter encore que les documents jetés seront bien entendu détruits de manière sécurisée.