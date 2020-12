La réorganisation des casernes de pompiers était à l'agenda du conseil virtuel de la zone de secours Luxembourg

La réorganisation des casernes de pompiers a été abordée hier mercredi, lors du conseil virtuel de la zone de secours Luxembourg. Le commandant Stéphane Thiry y a présenté son plan ambitieux, non seulement pour faire des économies mais aussi pour travailler en toute légalité et assurer la sécurité de ses hommes, et bien sûr assurer un travail de qualité auprès de l'ensemble de la population.

Concrètement, il propose la création de quatre groupements opérationnels, à savoir les groupements nord, sud, est et ouest qui reprendraient les différents postes de secours. Avec la création d'un nouveau poste à Libramont, ce qui va à l'encontre de la suppression de casernes qui plane sur la zone depuis plusieurs mois. Le plan du chef de zone demande une réorganisation des moyens humains. Actuellement, on compte 228 pompiers professionnels. L'objectif est d'arriver à 312 d'ici à quatre ans, soit 84 engagements.

Stéphane Thiry propose également de diminuer les frais liés aux véhicules. En 2017, la zone en comptait 322 pour 48 millions d'euros. Le commandant souhaite arriver à 201 véhicules en 2030 pour 23 millions. Mais les économies n'étaient pas les seules éléments à l'ordre du jour, en effet afin que les bâtiments soient conformes, il faudrait investir 580 000 euros dans les casernes chaque année pendant 10 ans. Le plan prévoit donc de gros changements mais les communes doivent bien entendu donner leur accord. Stéphane Thiry espère que la mise en place de la zone de secours 3.0 et 4.0 débute dès janvier 2021.