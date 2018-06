La rénovation urbaine d'Athus se poursuit

Après la démolition de quatre bâtiments dans la rue de Rodange et la rénovation de plusieurs appartements dans la Grand Rue, la commune d’Aubange prévoit la construction de deux immeubles rue Floréal, au n°54. Des logements avec trois chambres maximum devraient y être aménagés au profit de la classe moyenne frontalière ou non frontalière. Des espaces verts et des zones de loisirs seront également créées avec tout un réseau de voies lentes et douces. Jean-Yves Schyns, urbaniste en charge du projet nous en dit plus au micro de Nicolas Lefèvre...