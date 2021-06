La renaissance du Domaine de Waillimont à Herbeumont, un havre de paix pour touristes

Le Domaine de Waillimont à Herbeumont entame une nouvelle vie... Mis en vente fin des années 90, il a finalement été acquis en 2018 par Michel et Patricia Boreux de l'Auberge de la Ferme à Rochehaut. L'an passé, le magnifique bâtiment en pierre a accueilli un restaurant éphémère. Cet été, au-delà du restaurant, la famille Boreux a construit au tour de l'étang, 14 lodges en bois pour accueillir des familles. Le site fait une vingtaine d’hectares, l’étang deux hectares, en zone de loisirs au plan de secteur. " C’est calme, il y a beaucoup de nature," explique Michel Boreux, "on peut faire un tour en barque. Les Lodges sont pourvus d’un barbecue, d’un jacuzzi, tout confort et ils sont construits en bois de pays ! "

Et Le restaurant " l'Episode " n'est plus éphémère avec en cuisine, le fils de Michel et Patricia, Jordan Boreux. " C’est un restaurant de qualité mais à des prix abordables, un menu trois services avec trois choix à chaque fois. ON aime être une petite vitrine des producteurs locaux. Nous mettons notamment à l’honneur l’agneau de Gribomont, un des villages juste à côté. " Un restaurant accessible aussi aux personnes qui ne logement pas sur place évidemment. Mais, même avant d’avoir commencé à faire connaître le domaine rénové, les lodges ont déjà en grande partie été réservés, pour l’été.