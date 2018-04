La "remise à flot" se poursuit aux Lacs de l'Eau d'Heure

L'actuel conseil d'administration continue de mettre de l'ordre aux Lacs de l'Eau d'Heure, avant de passer la main à la nouvelle équipe. Un nouveau conseil d'administration qui, pour rappel, sera présidé à l'avenir par Jean-Jacques Cloquet, le patron de l'aéroport de Charleroi.

Dernières décisions en date : la nomination d'un manager de crise. Il s’agit de François Devenijn, l’ancien directeur des Bières de Chimay et aussi du groupe hospitalier Jolimont. Avec la direction, il devra remettre l'asbl sur les rails en instaurant des procédures de bonne gouvernance et de management efficaces et transparentes.

Enfin, un comité d'audit sera mis en place ainsi qu'une limitation du nombre de réunions avec jetons de présence plafonnés à 150 euros bruts.