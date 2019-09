"La quinzaine libramontoise" s'associe au musée de la BD de Bruxelles

Un nouvel événement culturel débutera le 22 septembre prochain et c'est à Libramont que cela se passe. Le musée de la bande dessinée de Bruxelles fête ses 30 ans et pour marquer le coup, il s'est associé avec la ville de Libramont-Chevigny pour créer "la quinzaine libramontoise". Un puzzle culturel qui proposera des expositions, des projections, une excursion ainsi qu'une soirée rencontre. Jonathan Martin, échevin en charge de la culture, nous donne plus de détails concernant le programme de cette première édition.

La quinzaine se terminera le 06 octobre, mais elle sera prolongée entre le 16 et le 31 octobre avec un chapitre consacré aux mangas.