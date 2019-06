La province s'est associée à la Chambre de Commerce et à Luxembourg Développement pour aider l'Horeca

Le secteur Horeca de notre province est vieillissant et pour attirer le touriste, il doit disposer d'installations modernisées et accueillantes. C'est pour faciliter l'accès à l'investissement et au financement, que la province s'est associée à la Chambre de Commerce et à Luxembourg Développement pour des prêts et lignes de crédit. Cela correspond à un besoin comme l'explique la DP Marie Eve-Hannard :

"Majoritairement en Province de Luxembourg, ce sont des hôtels de taille moyenne, donc une taille inférieure à la moyenne au niveau national. Les fonds propres de nos hôtels sont à peu près à 19%, et la moyenne nationale à 37 %, d'où la nécessité de renforcer les fonds propres de nos hôtels. Pour avoir accès au crédit, il faut 30 % de fonds propres."

Cumulées aux aides wallonnes sous forme de subventions du Commissariat général au Tourisme, cela devient intéressant comme l'explique Christian Dutrieux de Luxembourg Développement :

"On souhaite que le produit soit accessible au plus grand nombre, et donc on a limité la mise de fonds propres à 12.500 euros, ce qui cumulé aux différentes interventions, portera les enveloppes à 187.000 euros par projet. Pour une petite structure, je pense que ça peut augmenter la qualité de l'hôtellerie. "

Pour tous renseignements, les hôtelliers sont invités à contacter le "comptoir Horeca" à la Chambre de Commerce.