La Province et l'ASBL Time For Lyme entament une nouvelle sensibilisation avec le printemps

Lyme, une maladie provoquée entre autres par des morsures de tiques. En Belgique, on détecte 20 000 cas de la maladie, mais 2 000 seulement sont officiellement traités.

La Province de Luxembourg et l'ASBL Time For Lyme entament une nouvelle sensibilisation avec le printemps. Hier, les animateurs de plaines de vacances ont été sensibilisés, afin qu'ils sensibilisent à leur tour les enfants dont ils s'occupent hors des périodes scolaires. Que faut-il faire pour prévenir une morsure de tique ? Yves Bornemann, membre de l'ASBL Time for Lyme, au micro de Jordane Meyer...