La Province de Luxembourg propose son soutien aux agriculteurs

Les agriculteurs sont trop souvent victimes de critiques injustifiées. C'est en tout cas le constat de la Province de Luxembourg, qui souhaite les soutenir. Elle va en effet apporter son aide à leurs activités via différents outils, des bâches et des vidéos notamment. Bernard Moinet, député provincial en charge de l'agriculture, nous en dit plus sur ces derniers :

"Tout d'abord une bâche qu'ils vont pouvoir exposer eux-mêmes, afin de montrer la beauté de nos paysages, et le travail qu'ils abattent afin de mettre de la qualité dans notre assiette. Ca c'est la campagne des 100 bâches. Il y a également des vidéos, qui montrent une agriculture adaptée au sol, pas de l'agriculture intensive. Une autre campagne pour encourager à consommer à deux pas de chez soi, en collaboration avec Idélux. Nous avons de bons produits, il est inutile d'aller chercher loin. Et puis une campagne sur le lait, et ses valeurs nutritives, expliquée de manière pédagogique."

L'exposition "Agripédia Lux", une expo permanente sur les produits de l'agriculture, sera installée au Fourneau Saint-Michel au printemps 2021. Des circuits touristiques devraient également être mis en place au même moment afin de promouvoir certaines exploitations agricoles.