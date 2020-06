La Province de Luxembourg et Idelux lancent la campagne "A deux pas de chez moi"

Il s'agit d'inciter les Luxembourgeois à consommer local, mais aussi en matière de tourisme de proximité, avec une campagne intitulée "Je découvre à deux pas de chez mois"... Une cinquantaine d'attractions vont profiter d'une vidéo de promotion et les habitants de la province eux, vont bénéficier de réductions importantes .

Le succès est déjà au rendez-vous puisque en quelques heures plus de 1100 pass pour les attractions ont été commandés. Mais la campagne "A deux pas de chez moi" ne se limite pas au tourisme comme le confirme le Président du Collège Provincial, Stéphane Demul avec des coups de coeur de personnalités :

"Aujourd'hui ce sont les influenceurs, qui ont une certaine notoriété et qui vont faire connaitre leurs coups de coeur en Province de Luxembourg, montrer où ils aiment se promener et mettre en avant les coins de notre province."

Un site internet, des vidéos, une chaîne you tube, des macarons, la campagne sera déclinée un peu partout dans la Province. Mais revenons au tourisme, l'ATLB a sondé les hébergements et la haute saison s'annonce bien comme le confirme Marie-Eve Hannard :

"Pour 35 % d'entre-eux le taux de réservation est déjà supérieur à 80 %. La saison s'annonce donc positive, avec une indication, la population belge y est importante, d'où l'intérêt de miser sur le tourisme local. Et le terroir, le gîte a un taux d'occupation important comme on pouvait s'y attendre".

Pour les réductions dans les attractions, rendez-vous pour les détails sur le site Jedécouvreleluxembourgbelge.be

