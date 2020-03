Depuis vendredi soir, la Province de Luxembourg compte son premier cas confirmé de Coronavirus. Il s'agit d'une septuagénaire habitant Lamormenil dans la commune de Manhay. Vendredi, elle a été transportée en ambulance à l'hôpital de Marche où elle a été diagnostiquée positive au Covid 19. Du côté des autorités communales, le Bourgmestre Marc Generet appelle au bon sens de la population :

"Prudence et apaisement sont recommandés, de manière à ne pas céder à la panique, parce que cela ne sert à rien. Nous avons un cas confirmé, et la commune souhaite prévenir ses administrés et prendre toutes les mesures, tant avec le centre médical, qu'avec les médecins du territoire, les écoles, et crèches... Mais il n'y a pas lieu de céder à la panique."

Selon nos confrères de l'Avenir, la patiente se porte mieux.