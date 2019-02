La Province de Luxembourg compte bien venir à bout des scolytes

Cet insecte invasif a déjà touché 400 000m³ de bois en Wallonie. La province lance un projet pilote et collabore avec quatre communes : Libin, Tellin, Libramont et Saint-Hubert qui ont signé la première charte de territoire forestière. Marie-Eve Hannard :

"La province a demandé à RND de pouvoir coordonner avec les communes, des actions pour offrir une réponse rapide par rapport à la crise des scolytes. Ce projet pilote avec les quatre communes pourra être étendu à toute la Province de Luxembourg. Ensuite il est essentiel d'avoir une réflexion par rapport à une stratégie de replantation, qui permette d'avoir une forêt plus résiliente, et qui réponde aux changements climatiques et à d'éventuelles crises sanitaires.".

Notons également que chaque commune partenaire a désigné une personne référente à laquelle peuvent s'adresser les propriétaires de bois. Des toutes-boites vont également être envoyés à chaque habitant, de même que des courriers à chaque propriétaire.