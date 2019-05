Les lumières artificielles sont partout. Les éclairages publics et privés sont parfois excessifs et nuisibles. La Province de Luxembourg aura-t-elle une ardeur d'avance pour lutter contre la pollution lumineuse ?

En tout cas, c'est une première en Belgique, les quatre partis traditionnels ont signé une charte de gestion intégrée de l’éclairage en Province de Luxembourg. Cette charte est née à l'initiative de l'observatoire centre Ardennes et de l'ASCEN, l'association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne. Francis Venter, président de l'ASCEN a rappelé à Anne Lemaire les nuisances de l'abondance d'éclairage...

Via la charte signée, les politiques s'engagent donc à mettre en place des actions pour diminuer cet éclairage excessif. Cela passera notamment par une sensibilisation des mandataires communaux. Un comité de pilotage doit être mis en place d'ici à six mois.