La protection civile appelée en renfort à la résidence de la Knippchen à Arlon pour isoler les malades de la covid-19

A la demande de la résidence de la Knippchen, la protection civile intervient ce dimanche dans le home pour déplacer les résidents. L’établissement a décidé de "couper" la résidence en deux parties. L’une est réservée aux résidents contaminés par la covid, l’autre est dédiée aux personnes n’ayant pas contracté la maladie. Ce protocole, appelé cohortage, demande une organisation lourde. Dès vendredi, la protection civile a apporté son expertise pour mettre en place le protocole. Ce dimanche, les résidents sont donc déplacés dans une des deux parties. Une grande partie du personnel est également revenue bénévolement ce week-end pour prêter main-forte. Il faut non seulement déplacer les résidents mais également tout désinfecter. L’ensemble de la manœuvre s’effectue sur une seule journée, ce dimanche 1er novembre.

Depuis une semaine, la résidence de la Knippchen fait face à une multiplication des cas de covid-19 au sein de son établissement. Le 23 octobre, un premier résident a été testé positif. La résidence a immédiatement été mise en quarantaine (et au moins jusqu’au 11 novembre inclus). Trois jours plus tard, neuf cas ont été détecté, et ce week-end, un testing généralisé a identifié 25 résidents atteints de la covid-19.

Sur les réseaux sociaux, la résidence de la Knippchen lance un appel "à toutes les personnes disposant d’un diplôme dans le domaine des soins et qui souhaiteraient apporter leur aide de se manifester auprès de cette adresse mail : residence.knippchen@arlon.be".