Pour 4.600.000 euros, des salles de crémations et de cérémonies seront aménagées sur un terrain de cinq hectares, en plus d'un parc cinéraire. Si au départ, le projet est une initiative de l'institution provinciale, c'est l'intercommunale Néomansio qui gèrera la structure. Une structure qui répondra à une demande en Province de Luxembourg. Les travaux devraient durer deux ans et donc se terminer fin 2020. Philippe Dussart, directeur de Neomansio...