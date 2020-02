La place communale de Libramont aura-t-elle bientôt un nouveau visage ?

C'est en tout cas la volonté des autorités : une enquête a été menée ces derniers mois, au moyen d'ateliers et auprès de la population et des commerçants, pour savoir ce qu'il y a à améliorer en vue d'un futur aménagement de cette place communale.

Les derniers travaux à cet endroit, ont eu lieu en 1990 et l'ensemble n'est plus très cohérent.

Nicolas Lefèvre a rencontré la bourgmestre Laurence Crucifix, qui nous en dire plus :

"La place n'a pas d'identité et quand on vient de l'extérieur, on ne sait pas où se situe le centre, avec le chemin de fer qui coupe la ville en deux. Ressort aussi de cette enquête, que le revêtement est différent partout, qu'il n'y a pas de logique. Donc nous allons lancer un cahier des charges, pour désigner un auteur de projets qui va réfléchir à l'ensemble de la place, en tenant compte du master-plan de la gare et du plan communal de mobilité."

La commune de Libramont qui envisage par ailleurs la rénovation de tout son centre-ville : le quartier de la gare, la grand rue ainsi que l'avenue d'Houffalize.



