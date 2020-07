La piscine du centre sportif de La Roche-en-Ardenne rouvre ce 1er juillet

Bonne nouvelle pour les nageurs. Ce 1er juillet, les piscines publiques peuvent rouvrir.

Néanmoins, avec toutes les règles de sécurité et d'hygiène à respecter, toutes ne seront pas prêtes pour ce mercredi.

En province de Luxembourg, la piscine couverte du centre sportif de La Roche-en-Ardenne sera l'une des seules à rouvrir ce mercredi. L’équipe a dû réorganiser les lieux. Voici quelques-uns des aménagements : entrée et sortie différenciées, bacs porte-habits numérotés et correspondant à une cabine individuelle, fléchage au sol et dans la piscine, sens giratoire autour de la piscine pour ne croiser personne.

Evidemment, les cabines et les bacs porte-habits seront désinfectés après chaque utilisation. Pour respecter toutes ces règles, le nombre de nageurs sera restreint : 23 personnes maximum (le nombre de cabines disponibles). Les groupes doivent réserver. Le module de jeu gonflable, le toboggan et tout autre matériel ludique, eux, restent interdits.