La piscine de Virton ouvre ses portes au public ce vendredi

Les habitants l'attendaient depuis une dizaine d'années. Ce dossier a connu pas mal de péripéties, mais cette fois petits et grands vont pouvoir profiter d'un véritable centre aquatique en plein coeur de Virton. L'espace comprend un bassin sportif de 25 mètres, un bassin ludique, rivière et bain à remous, un bassin d'apprentissage et une pataugeoire. Un centre géré par la société privée Equalia spécialisée en la matière.

L'échevin des sports Didier Feller, en charge du dossier, était plus qu'heureux hier lorsqu'il a testé la piscine.

Beaucoup d'activités sportives sont proposées. Le budget est de 12 millions d'euros. Il s'agit d'un service public de la ville de Virton, les habitants participant en quelque sorte déjà au coût de ce centre aquatique, via des impôts, auront droit à un tarif préférentiel. infos sur www.piscinevirton.be