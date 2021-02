La piscine de Vielsalm a rouvert ses portes après un sacré lifting

Bonne nouvelle pour les habitants de la région de Vielsalm. Fermée depuis le 13 mars 2020, la piscine de Vielsalm a rouvert ses portes ce mercredi. Tous les protocoles sanitaires ont été prévus et la piscine va pouvoir faire le bonheur des petits, des grands et des clubs sportifs.

Construite dans les années 70, d'importants travaux étaient donc nécessaires pour la rénover. Thibaut Willem, Echevin des travaux nous les détaille :

"L'étanchéification des bassins, la réfection des plages et des bétons, c'est déjà un gros poste. Ensuite il y avait le remplacement de la machinerie, les pompes, les filtres, et l'installation de deux chaudières à gaz. Pour essayer d'être autonome dans la production de chaleur et d'électricité. "

Des aménagements aussi pour rendre le bassin et la pataugeoire accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et pour tous les nageurs, un chlore très peu présent :

"On utilise 75% de chlore en moins, et c'est compensé par des batteries de cuivre et d'argent qui permettent d'assainir l'eau".

On constate que dans l'enceinte de la piscine, il n'y a pas vraiment d'odeur de chlore. Et côté mesures sanitaires tous les protocoles ont été prévus avec des circuits où les nageurs ne se croisent pas, rappelle L'Echevin des Sports Marc Jeusette :

"On doit faire une réservation pour accéder au bassin, et on accepte six nageurs par couloir. Ici pendant les plages horaires d'une heure et quart, on accepte donc 24 nageurs."

La patience des Samiens a donc été récompensée, ils disposent désormais d'une piscine dernier cri.

Le plan piscine de la Wallonie est intervenu pour 25% du coût des travaux et la commune de Vielsalm aura finalement investi un million d'euros sur fonds propres.