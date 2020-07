La petite foire paysanne délocalisée et décentralisée pour exister malgré le Covid

"Sans petite foire ? Non ! Cent petites foires" c’est le leitmotiv des organisateurs de la Petite Foire Paysanne de Semel. Puisqu’il n’est pas possible cette année d’organiser un évènement d’ampleur avec la crise sanitaire, la petite foire prend la forme de multiples petits évènements décentralisés.

"Il y a une urgence à relocaliser l’alimentation et l’agriculture de manière générale. Il fallait que la petite foire ait lieu" explique Catherine Tellier, militante au Mouvement d’Action Paysanne et coordinatrice de l’événement.

Les organisateurs lancent donc un appel auprès des producteurs locaux, fermes, coopératives, etc. Qu’ils soient localisés en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, qu’importe. "Participez à cette édition délocalisée/relocalisée entre le 24 juillet et le 31 octobre en organisant une p’tite Petite Foire chez vous ! Nous réfléchirons ensemble à la relocalisation paysanne de notre alimentation par le biais d’un kit rempli d’outils et de propositions d’animations (dans le respect des règles sanitaires et légales)".