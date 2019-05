La N89 est rouverte à la circulation dans les deux sens à hauteur de Bouillon depuis hier soir 18 heures. Elle avait été fermée suite à l'incendie d'un camion transportant des matières dangereuses et inflammables peu avant 6h30.

Un seul véhicule est en cause et le chauffeur du camion n'a pas été blessé. Mais il a fallu évacuer et sécuriser les produits dangereux, puis enlever le camion et enfin dégager la chaussée.